Fiscalização ocorreu no bairro Cidade Nova após denúncia sobre venda de ovos vencidos.

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) apreendeu 25 kg de alimentos impróprios para consumo em um estabelecimento no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A fiscalização foi motivada por uma denúncia sobre suposta venda de ovos vencidos.

Fiscalização revela outras irregularidades

Durante a vistoria, os fiscais não confirmaram a venda de ovos vencidos. No entanto, encontraram alimentos com validade expirada, embalagens violadas e má conservação. Entre os produtos estavam picadinho de pirarucu, queijo provolone, carne suína, carne bovina, frango empanado e sorvete.

Todo o material foi descartado no local, conforme as normas sanitárias vigentes.

“Nosso objetivo é garantir a segurança alimentar da população e responsabilizar quem desrespeita a legislação”, afirmou Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

Estabelecimento foi autuado

O estabelecimento foi autuado e terá 10 dias para apresentar defesa. Caso não responda, estará sujeito a sanções administrativas.

Entenda a atuação dos órgãos de fiscalização

Qual é o papel do Procon-AM?

O Procon-AM fiscaliza práticas comerciais e garante os direitos do consumidor. Em ações como essa, verifica:

A qualidade e validade dos produtos;

As condições de armazenamento;

O cumprimento das normas de defesa do consumidor.

E o que faz a Visa Manaus?

A Visa Manaus é o órgão responsável por fiscalizar as condições higiênico-sanitárias de alimentos e ambientes. Entre suas funções:

Inspecionar mercados, feiras e padarias;

Avaliar conservação, manipulação e armazenamento;

Verificar presença de pragas e contaminação;

Aplicar sanções e interditar locais, quando necessário.

Como denunciar irregularidades

O consumidor pode denunciar produtos impróprios ou irregularidades pelos canais abaixo:

Telefone: 0800 092 1512

E-mail: [email protected]

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Porto de Parintins reabre após manutenção para o Festival

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱