Dois homens, de 24 e 36 anos, foram presos na terça-feira (10), por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, em Envira, interior do Amazonas.

Denúncia

O delegado Henrique Maciel, da 66ª DIP, informou que o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após uma denúncia do Conselho Tutelar sobre o homem de 36 anos, que abusava sexualmente da adolescente.

“Em março deste ano, o órgão municipal foi comunicado pela mãe da vítima sobre o crime praticado pelo homem, que é amigo do genitor dela. O Conselho Tutelar, então, relatou ao pai da adolescente sobre o fato e este pediu apenas para que o indivíduo se afastasse da filha, mas não denunciou o caso à polícia”, falou o delegado.

Uma vez ciente do caso, a equipe de investigação iniciou os procedimentos, incluindo a escuta especializada da vítima. A partir disso, descobriram que ela também era violentada sexualmente pelo padrasto.

“Sobre o amigo do seu pai, a vítima contou que o conheceu quando tinha 11 anos e desde então estava sendo abusada sexualmente por ele. Em relação ao padrasto, a adolescente relatou que era violentada sexualmente por ele desde os 7 anos”, disse o delegado.

Castigo

A adolescente ainda relatou que o padrasto costumava ir ao quarto dela à noite e praticava atos libidinosos.

“A criança chegou a contar sobre o crime para a tia e esta relatou a mãe da vítima. No entanto, a genitora não acreditou e a castigou. A mãe ainda a expulsou de casa, por ciúmes da filha com seu companheiro. A mãe está sendo investigada por omissão imprópria no crime de estupro de vulnerável e abandono de incapaz”, explicou o delegado.

Diante da gravidade do caso, a polícia solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva dos dois autores, de 24 e 36 anos, para cessar os abusos sexuais e impedir uma possível fuga. Eles foram presos nesta terça-feira em Envira.

“A mãe está sendo investigada por omissão imprópria de estupro de vulnerável e abandono de incapaz. Já o pai da vítima também está sendo investigado pelos mesmos crimes”, afirmou.

O que acontece agora?

O padrasto e o homem de 36 anos responderão por estupro de vulnerável e estão à disposição da Justiça.

