‘Avô postiço’ estupra criança de dois anos no AM

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas, na segunda-feira (9). Ele estuprou a neta de sua companheira, uma criança de 2 anos, no bairro Santa Terezinha.

Conforme o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, as autoridades tomaram conhecimento do crime após a mãe da vítima denunciar o caso na delegacia do município.

“A mulher, visivelmente abalada, relatou ter descoberto sobre o crime após a filha se queixar de dor na região anal. O único adulto presente no momento era o padrasto da mulher, namorado da avó da vítima. Na ocasião, ao ser confrontado pela mãe da vítima, o infrator confessou o abuso, detalhando os atos praticados contra a criança”, contou o delegado.

Histórico

A equipe policial dirigiu-se imediatamente ao local de trabalho do indivíduo e o localizou. Ao ser abordado, ele confirmou os fatos relatados pela genitora. A criança foi levada ao hospital, onde o exame de conjunção carnal confirmou os abusos.

“Em depoimento, a mãe da vítima relatou, ainda, que também foi vítima de comportamento abusivo por parte do seu padrasto na infância, afirmando que ele a observava enquanto ela tomava banho, quando tinha apenas 12 anos. Ela mencionou também que o recente crime cometido contra sua filha reacendeu os traumas que ela mesma vivenciou, motivando-a a procurar as autoridades”, disse o delegado.

O que acontece agora?

O agressor foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

