Dia dos Namorados: comércio de Manaus prevê alta de 3,5% nas vendas

Além de movimentar os corações dos apaixonados, o Dia dos Namorados, comemorado nesta quinta-feira (12), também agita o comércio e a economia em Manaus. Os dados das vendas em 2025 são positivos e revelam que os amantes pretendem gastar mais do que em 2024 para agradar o parceiro.

As vendas, conforme a pesquisa da Câmara dos Dirigentes de Lojistas (CDL), devem apresentar um crescimento de 3,5% em relação ao ano passado. Ao todo, a receita bruta é de R$ 65 milhões. O valor total equivale a um ticket médio de aproximadamente R$ 165.

Ao Portal Em Tempo, o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, afirmou que o cenário econômico do estado mostra sinais de recuperação com o aumento do consumo e a confiança do consumidor.

“As perspectivas para o comércio do Amazonas em junho de 2025 são positivas, impulsionadas por datas comemorativas como o Dia dos Namorados. Essa celebração, tradicionalmente, aumenta o consumo, especialmente nos setores de vestuário, alimentos, bebidas e presentes. No Amazonas, espera-se que o comércio local se beneficie dessas festividades, com aumento no fluxo de clientes e nas vendas”, afirmou Ralph Assayag.

Comércio no Dia dos Namorados

Os dados da Intenção de Compras do Dia dos Namorados da CDL Manaus 2025 foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada via Google Formulários aplicada por meio de mensagens instantâneas e entrevistas pessoais, entre os dias 19 e 30 de maio.

No total, 2.254 pessoas, entre homens e mulheres maiores de 18 anos, responderam o questionário. Deste universo, 54% são representados por mulheres e 46% por homens.

Mulheres são maioria dos entrevistados – Arte: Reprodução/CDL

Em relação à faixa etária, 54% dos entrevistados são representados por pessoas entre 25 a 39 anos, seguidos pelas idades entre 18 a 24 anos (22%). Logo atrás tem as pessoas entre 40 a 49 anos (18%) e as com mais de 50 anos (6%). A pesquisa foi realizada em todas as zonas da capital amazonense, com predominância na Zona Norte (27%).

Manauaras pretendem presentear no Dia dos Namorados?

Grande parte dos entrevistados pretende presentear o parceiro no Dia dos Namorados – Arte: Reprodução/CDL

A pesquisa questionou a pretensão dos entrevistados em presentear o parceiro no Dia dos Namorados. Cerca de 81% responderam que “sim”, enquanto apenas 19% afirmaram que “não”.

Sobre aqueles que pretendem presentear, 46% são namorados, enquanto 39% são casados. Já 8% representam os noivos e 4% os “ficantes”. Por último, o grupo “outros” ficou com 3%.

Os itens mais presentados, conforme a pesquisa, são do setor de vestuário (18%); perfumaria (13%); almoço/jantar (12%); calçados (11%) e produtos de beleza (8%). Também aparecem: chocolate (7%); smartphone (4%); bolsas e acessórios (3%); flores/buquê (3%)/ eletroeletrônicos (2%); livros (2%) artigos esportivos (2%) e lingerie (1%).

Conforme a pesquisa, quase a metade dos entrevistados (45%) devem gastar entre R$ 101 até R$ 200. Já 19% pretendem gastar até R$ 100, enquanto 17% vão comprar presentes entre R$ 201 até R$ 500. Outros 5% afirmaram que vão gastar entre R$ 501 a R$ 1 mil e 3% acima de R$ 1 mil. Indecisos somam 11%.

Os locais mais procurados na hora de comprar os presentes para o Dia dos Namorados são: shopping center (51%); centro da cidade (42%); internet/mídias sociais (35%); comércio e bairros (27%) e supermercado (5%).

O pix lidera a modalidade de pagamento das compras com 35%, seguido do cartão de crédito parcelado (26%) e o dinheiro (17%). Em quarto lugar aparece o pagamento à vista no cartão de crédito (12%), logo atrás vem o cartão de débito (8%), o parcelado em cartão da loja (1%) e o crediário da loja (1%).

Em relação ao principal componente considerado pelo consumidor para comprar o presente, o fator preço foi o mais levantado entre os entrevistados de Manaus (21%). As promoções (15%) também chamam atenção, assim como o atendimento (12%). A qualidade vem logo atrás (10%), seguida de variedades (9%).

Expressão de amor

Com cinco anos de relacionamento e casada há três anos com o empresário Ricardo Nery, de 32 anos, a maquiadora Marlene Soares, de 26 anos, contou ao portal Em Tempo que o casal tem uma tradição no Dia dos Namorados: sair para jantar no fim do dia e comer sushi. Já sobre os presentes, geralmente são itens de cuidados ou personalizados.

Nesta quinta-feira (12), a maquiadora e o marido pretendem sair com um casal de amigos para o tradicional arraial de Manaus no Centro Social Urbano (CSU), localizado no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul.

Maquiadora Marlene Soares e o marido Ricardo Nery – Foto: Arquivo pessoal

Em relação aos presentes deste ano, o casal vai optar por itens como sapatos e roupas. Para ela, a data é uma “expressão de amor”.

“O Dia dos Namorados é um dia de celebrar a união e sair da rotina. Um dia para dedicar uma atenção e um cuidado maior com quem a gente ama. Uma expressão de amor além do que temos no dia a dia”, afirmou Marlene Soares sobre o Dia dos Namorados.

