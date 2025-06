A desilusão de Jorge Amado com o socialismo

Em entrevista histórica, Jorge Amado revela a profunda decepção com o socialismo e reflete sobre democracia, indivíduo e literatura

Em 2012, o renomado escritor brasileiro Jorge Amado concedeu uma entrevista reveladora a Geneton de Moraes Neto, refletindo sobre sua profunda decepção com o socialismo após a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso dos regimes socialistas no Leste Europeu. Amado, que completaria cem anos em agosto daquele ano, revisitou suas convicções e descrenças, descrevendo um período de grande perplexidade e transformação.

O escritor compartilhou seu espanto ao ver, pela televisão, a rápida dissolução dos regimes socialistas. As imagens do Muro de Berlim caindo, um estudante enfrentando tanques na Praça da Paz Celestial, a estátua de Lênin sendo derrubada e o ditador romeno Nicolae Ceausescu sendo vaiado por uma multidão que ele convocou para aplaudi-lo, foram devastadoras para ele.

Particularmente marcante foi a imagem de um manifestante em Moscou segurando um cartaz que dizia: “Operários de todo o mundo, perdoai-nos”. Essas cenas representavam, para Amado, a ruína de um mundo de crenças e esperanças.

Jorge Amado, que fora um fervoroso comunista e até deputado pelo Partido Comunista, declarou que o socialismo nunca existiu de fato; o que havia era uma “mentira imensa” e uma “falsificação completa”. Ele reconheceu que a desilusão com o stalinismo já havia começado antes, mas o colapso final dos regimes socialistas revelou uma realidade amarga: sem democracia e sem considerar o indivíduo como ser humano, o socialismo não poderia existir verdadeiramente.

Televisão e modernidade

Na entrevista, Amado confessou a um amigo, o cineasta Costa Gavras, que só então percebera a importância da televisão ao ver o desmoronamento dos regimes socialistas em tempo real. Segundo ele, a rapidez dos acontecimentos o deixara atordoado e a televisão havia se tornado uma janela para a realidade brutal de que milhões lutaram e sofreram por uma causa que, subitamente, não tinha mais fundamento.

Para Amado, a falsificação do socialismo foi amplamente baseada na ditadura de classe, que se mostrou fundamentalmente errada. Enfatizou que a verdadeira essência do socialismo, como ideia de progresso e avanço, ainda tinha valor, mas nunca havia sido implementada corretamente. A experiência socialista, baseada na repressão e na falta de liberdade individual, foi uma traição aos ideais em que muitos acreditavam.

Amado insistiu que sem democracia não se poderia construir o socialismo. Destacou que o coletivo não é o oposto do indivíduo, e qualquer tentativa de socialismo que não considerasse o indivíduo como ser humano estava fadada a ser uma falsificação. Essa percepção foi um aprendizado doloroso e longo para ele, que viu suas esperanças políticas e sociais ruírem com o colapso dos regimes do Leste Europeu.

Literatura e vida

Jorge Amado – Foto: Reprodução

Além de suas reflexões políticas, Amado também falou a Geneton de Moraes sobre sua carreira literária, descrevendo-se como um “candidato a vagabundo” que preferia ser lembrado como um “baiano romântico e sensual”. Admitiu suas dificuldades com a escrita, afirmando que Zélia Gattai, sua esposa, era sua principal crítica e colaboradora. Mesmo sendo um dos escritores mais renomados do Brasil, ele se considerava modesto e crítico em relação ao próprio trabalho.

A entrevista de Jorge Amado com Geneton revela a profunda desilusão de um homem que dedicou grande parte de sua vida à luta por ideais que, no final, se mostraram ilusórios. Suas reflexões sobre o socialismo, a importância da democracia e a necessidade de considerar o indivíduo no coletivo são lições valiosas para qualquer análise política.

Amado, apesar de seu desencanto, manteve uma visão crítica e esperançosa sobre o futuro, acreditando que os valores de fraternidade e consciência coletiva trazidos pela Revolução de Outubro ainda tinham um papel importante a desempenhar no mundo.

Leia mais: Coral infantojuvenil do Liceu Cláudio Santoro faz apresentação no Dia dos Namorados

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱