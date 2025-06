Projeto une gastronomia e arte com oficinas gratuitas em Manaus

Manaus será palco, entre os dias 12 e 28 de junho, da Exposição de Artes – Gastronomia também é Arte, iniciativa que combina arte, educação, fotografia e sustentabilidade com impacto social. O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e pela Ecotransforma Produções Artísticas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Whirlpool Corporation, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid.

Exposição gratuita com oficinas e palestra para educadores

A programação inclui uma exposição fotográfica, quatro oficinas de fotografia para mais de 600 estudantes da rede pública e uma palestra virtual intitulada A Arte Está em Toda Parte, voltada para cerca de 200 professores da rede pública. A expectativa é atrair cerca de 4 mil visitantes à mostra.

“A arte é uma ferramenta poderosa para ajudar crianças e adolescentes a compreender a importância de manter uma alimentação equilibrada”, afirma Abilio Martins, diretor da Ecotransforma.

Oficinas de culinária sustentável e capacitação para mulheres

Foto: Divulgação | Ecotransforma Produções

Outro destaque do projeto são as oficinas de culinária sustentável, realizadas em parceria com o Consulado da Mulher, organização sem fins lucrativos mantida pela Whirlpool. As capacitações têm foco no empoderamento feminino e no empreendedorismo, com receitas práticas e aproveitamento integral de alimentos.

Em cada cidade participante, serão oferecidas 400 vagas, totalizando 1.200 pessoas beneficiadas diretamente. As oficinas têm duração de até três horas e os participantes recebem certificado.

“Estamos abrindo um caminho que pode ser o primeiro passo para que mulheres conquistem uma nova fonte de renda”, afirma Eduardo Vasconcelos, Diretor Jurídico e de Relações Governamentais América Latina na Whirlpool.

Projeto acessível e inclusivo

A acessibilidade é um compromisso da iniciativa. A exposição contará com materiais em braile, intérpretes de Libras, audiodescrição e monitores treinados. Os espaços seguirão normas de acessibilidade física, com rampas, corrimãos e piso tátil.

Conexão com a Agenda 2030 da ONU

O projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, com destaque para:

ODS 2 : Fome Zero e Agricultura Sustentável

: Fome Zero e Agricultura Sustentável ODS 3 : Saúde e Bem-Estar

: Saúde e Bem-Estar ODS 8 : Trabalho Decente e Crescimento Econômico

: Trabalho Decente e Crescimento Econômico ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis

Ao integrar cultura, sustentabilidade e inclusão social, a iniciativa transforma arte e gastronomia em ferramentas de transformação.

Cronograma em Manaus – Oficinas de Culinária

Local: Espaço Chef Gama – Rua Jorge Gomes, nº 95, Betânia (ao lado do CRAS)

20/06 (sexta) – 8h às 11h / 13h às 16h

– 8h às 11h / 13h às 16h 21/06 (sábado) – 8h às 11h / 13h às 16h

– 8h às 11h / 13h às 16h 27/06 (sexta) – 8h às 11h / 13h às 16h

– 8h às 11h / 13h às 16h 28/06 (sábado) – 8h às 11h / 13h às 16h

📌 Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelnQG8yRA3po7EDSvzBaM50yGNjJge40Vpp7h-3qBlb8oYug/viewform

