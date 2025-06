Prefeito de Iranduba é flagrado discutindo com feirante e vídeo viraliza

Iranduba (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais tem repercutido entre os moradores de Iranduba, localizado na Região Metropolitana de Manaus. As imagens mostram o prefeito da cidade, Augusto Ferraz (UB), em uma discussão acalorada com um feirante. A postura exaltada do chefe do Executivo municipal foi criticada por internautas, que acusaram o gestor de desrespeitar o eleitor.

Nas imagens, é possível ver o prefeito apontando o dedo em direção ao rosto do feirante, aparentemente, repreendendo-o. O tom da conversa chamou a atenção sobre a forma como autoridades públicas lidam com cobranças da população.

Moradores criticam postura do prefeito

Nos comentários, internautas demonstraram indignação e cobraram mais respeito com a população. Um dos usuários lembrou que políticos devem estar preparados para enfrentar cobranças. “Quem tá na política tem que entender que as cobranças e os aplausos vêm. Se não aguentar, pede pra sair”, escreveu.

Ele ainda acrescentou que, como cidadão, tem direito de reivindicar melhorias: “Eu ia até lá pedir pra asfaltar minha rua, mas se passar a máquina já serve, pois aqui não pagamos impostos não”, ironizou.

Outra seguidora classificou o episódio como uma cena vergonhosa e questionou a postura do gestor: “Vergonhoso isso, hein, prefeito. Poderia mostrar profissional do seu cargo, mas não”, lamentou.

Houve também quem resgatasse o histórico do prefeito antes de assumir o cargo público. “Por isso nunca votei nesse homem. Eu falei que ele é assim. Ele tinha uma loja perto da loja do meu irmão, gritava e xingava até os funcionários dele”, comentou um morador, sugerindo que o comportamento não seria novidade.

A frustração com a atual gestão também foi evidenciada por outro usuário, que demonstrou insatisfação com a falta de atenção às necessidades da população. “Ele já ganhou novamente, está pouco se lixando pro município de Iranduba, muito menos para os moradores.”

‘Conversa fiada’

Procurado pelo Portal Em Tempo, Augusto Ferraz não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria. No entanto, em entrevista a um veículo local, ele minimizou o episódio e negou ter coagido o feirante durante a discussão.

“Coagindo é conversa fiada. Estávamos discutindo um assunto só. Foi um desentendimento do dia a dia. Tem dias que estamos com o pavio curto e acontece. O cara me cobra uma coisa e eu não tenho como fazer. Vamos discutindo, coisa do dia a dia. Pra mim, é normal, tudo é natural. Não devo nada pra ninguém”, completou.

