Ipaam notifica três granjas por irregularidades ambientais no AM

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) notificou três granjas em atividade no município de Atalaia do Norte, a 1.138 quilômetros de Manaus, durante uma ação de fiscalização realizada na terça-feira (10).

A operação buscou orientar os produtores sobre a necessidade de regularização ambiental, com foco em boas práticas de manejo, uso responsável da água e isolamento adequado dos animais.

Ação integrada com órgãos estaduais

A atividade contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), responsável pelo monitoramento biossanitário das propriedades vistoriadas. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) também participou, oferecendo suporte logístico à equipe.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos estaduais.

“Essa ação em Atalaia do Norte mostra o compromisso do Ipaam com o fortalecimento das atividades produtivas sustentáveis. Trabalhar de forma integrada com a Adaf e o Idam é essencial para garantir que as granjas estejam em conformidade com a legislação e, ao mesmo tempo, promover segurança sanitária, saúde pública e proteção ao setor avícola do estado”, afirmou.

Regularização previne doenças e fortalece a produção

O analista ambiental do Ipaam, Clemerson de Sales, explicou que a notificação tem caráter educativo e preventivo.

“Nosso objetivo é inserir o produtor no processo de regularização. Isso assegura o cumprimento da legislação, melhora a gestão hídrica e reduz riscos de contaminação, como no caso da influenza aviária”, destacou.

Pequenos produtores podem solicitar dispensa de licença

O Ipaam esclareceu que pequenos produtores com até 10 mil aves de postura e/ou 1.250 m² de área de confinamento podem ser dispensados da licença ambiental. Para isso, é necessário formalizar a solicitação por meio do Sistema Eletrônico de Licenciamento Ambiental do Estado do Amazonas (Sislam). Após o preenchimento da documentação exigida e a análise técnica, o produtor recebe o Certificado de Dispensa Ambiental.

Fiscalizações seguirão no interior do estado

O Ipaam informou que continuará realizando ações semelhantes em outros municípios do interior, com o objetivo de ordenar e tornar mais sustentáveis as atividades agropecuárias no Amazonas.

