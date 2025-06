Produção de bicicletas no Polo de Manaus ultrapassa 31 mil unidades

No acumulado do ano, saíram das linhas de montagem 150.241 bicicletas, número dentro das projeções do setor

Levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), aponta que as fabricantes do Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 31.627 bicicletas em maio.

Já no acumulado do ano, saíram das linhas de montagem 150.241 bicicletas, número dentro das projeções do setor, que mantém estabilidade diante de ajustes de demanda e da estratégia de produção.

“Seguimos em ritmo de recuperação. As fabricantes estão atentas às transformações no comportamento do consumidor”, afirma o vice-presidente do segmento de bicicletas, Fernando Rocha. “Há uma demanda crescente por bicicletas elétricas, por exemplo. A indústria acompanha isso atentamente para oferecer produtos que atendam a essas expectativas, seja para mobilidade urbana, lazer ou prática esportiva”, enfatizou.

Produção por categoria

A bicicleta elétrica foi o principal destaque em maio, com 3.826 unidades produzidas. Atualmente, a categoria representa 12,1% do volume total produzido e ocupa a quarta posição entre as mais fabricadas nas unidades do Polo de Manaus. No ano passado, essa participação era de 2,8%, o que representa um aumento de 324%.

Em números absolutos, a categoria mais produzida foi a Mountain Bike, com 47,7% da produção. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (com 25,7% da produção), seguida pela Infantojuvenil (12,3%).

Confira os números e os comparativos com o mês e ano anteriores:

PRODUÇÃO DE BICICLETAS NO PIM MAIO /24 ABRIL/25 MAIO/25 CATEGORIA A PARTICIPAÇÃO B PARTICIPAÇÃO C PARTICIPAÇÃO C/A C/B MTB 16.476 51,2% 19.037 53,7% 15.101 47,7% -8,3% -20,7% Urbana/Lazer 7.434 23,1% 6.100 17,2% 8.123 25,7% 9,3% 33,2% Elétrica 903 2,8% 3.627 10,2% 3.826 12,1% 323,7% 5,5% Estrada/Gravel 1.295 4,0% 1.540 4,3% 700 2,2% -45,9% -54,5% Infantojuvenil 6.044 18,8% 5.125 14,5% 3.877 12,3% -35,9% -24,4% TOTAL 32.152 – 35.429 – 31.627 – -1,6% -10,7%

As posições foram mantidas no ranking do acumulado do ano: MTB (com 53,4% do volume total produzido), Urbana/Lazer (19,5%) e Infantojuvenil (14,3%).

Distribuição por região

A região Sudeste foi a que mais recebeu bicicletas produzidas no PIM. Em maio, foram enviadas 18.746 unidades, o que corresponde a 59,3% do volume total fabricado. Em segundo lugar, ficou o Sul (14,9% da produção), seguido pelo Nordeste (11,9%), Centro-Oeste (9,2%) e Norte (4,7%).

As posições foram mantidas no ranking do acumulado do ano: Sudeste (com 55,5% do volume total), Sul (14,4%), Nordeste (13,6%), Centro-Oeste (10,1%) e Norte (6,4%).

