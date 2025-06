David Almeida entrega 1.150 títulos de imóveis na comunidade Rio Piorini

A manhã desta quinta-feira (12) marcou a realização de um sonho para mais de mil famílias da comunidade Rio Piorini, na zona Norte de Manaus. O prefeito David Almeida entregou 1.150 registros definitivos de imóveis, em ação promovida pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

A entrega faz parte da “Semana de Mobilização Solo Seguro – Favela”, organizada nacionalmente pela Corregedoria Nacional de Justiça, com apoio do TJ-AM, Defensoria Pública e cartórios imobiliários.

Com os novos documentos, a Prefeitura de Manaus ultrapassa a marca de 10,5 mil títulos de propriedade emitidos desde 2023, colocando a gestão de David Almeida entre as que mais avançaram na regularização fundiária no Brasil.

“Essas famílias deixam de ser posseiras e passam a ser, de fato e de direito, donas dos seus imóveis”, declarou o prefeito.

Durante o evento, David destacou que mais de 2.500 imóveis ainda aguardam regularização na mesma comunidade e reforçou a importância da confiança da população no poder público.

O subsecretário Zuldy Omena lembrou histórias emocionantes de beneficiários e agradeceu o apoio da gestão municipal. “Estamos transformando vidas com esforço e dedicação”, disse.

A solenidade contou ainda com a participação do juiz corregedor Igor Campagnoli, do TJ-AM, e do defensor público Thiago Rosas, que ressaltou o papel da gratuidade dos títulos para garantir cidadania plena.

A moradora Odete da Silva Fernandes, de 78 anos, emocionou o público ao receber o documento:

“Esperei mais de 20 anos. Agora é meu, ninguém vai me tomar”, disse.

David Almeida reafirmou o compromisso de ampliar as ações de habitação em Manaus:

“Vamos seguir levando dignidade, justiça social e cidadania a quem mais precisa”. Leia mais: Moradores de residencial recebem títulos definitivos em Manaus

