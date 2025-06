Amazonas avança no combate à criminalidade, confirma Mapa da Violência

Estado aparece no relatório com melhorias expressivas em indicadores criminais, bem como na produtividade policial.

O Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 6 de novembro, confirma avanços significativos promovidos pelo Governo do Amazonas. O estado alcançou o quarto ano consecutivo de queda nos homicídios e está entre os cinco com maior redução no roubo de veículos.

Além disso, o Amazonas quase dobrou a apreensão de cocaína, fortalecendo o combate ao tráfico de drogas e gerando prejuízo de mais de R$ 410 milhões ao crime organizado.

Combate ao crime com investimento estratégico

Com o programa Amazonas Mais Seguro, o Governo do Estado ampliou os investimentos em viaturas, tecnologia, lanchas blindadas e infraestrutura. As bases fluviais Arpão 1, 2 e 3 foram implantadas e reforçaram o policiamento nos rios da região.

Em 2024, o estado registrou aumento de 91,4% na apreensão de cocaína, alcançando o 4º lugar nacional nesse indicador. Ao todo, foram mais de 24 toneladas de entorpecentes apreendidas, incluindo 20,2 toneladas de maconha e 3,9 toneladas de cocaína.

Redução expressiva nos crimes

Com o sistema de monitoramento Paredão, o Amazonas obteve redução de 29,79% nos roubos de veículos em 2024 — a 5ª maior queda do Brasil.

Já os homicídios dolosos diminuíram 16,35% em relação a 2023. Foram 1.049 casos, com taxa de 24,50 homicídios por 100 mil habitantes, atingindo com antecedência a meta do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) para 2030.

Reforço no efetivo e cumprimento de mandados

A convocação de 2,8 mil aprovados nos concursos de 2022 permitiu intensificar o policiamento em Manaus e no interior. O resultado disso reflete também nos mandados de prisão: o estado atingiu 82,23% de cumprimento, e a emissão de alvarás chegou a 31,19%, acelerando investigações e prisões.

Dados atualizados

O levantamento do MJSP foi baseado em dados extraídos em 13 de fevereiro de 2025. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reforça que os números passam por revisão anual até 31 de março, conforme nota técnica da própria secretaria.

