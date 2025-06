Ipaam aplica R$ 740 mil em multas por crimes ambientais na região metropolitana

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou mais de R$ 740 mil em multas durante a 5ª etapa da Operação Região Metropolitana, entre os dias 1º e 11 de junho de 2025. A ação foi realizada com o apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar, abrangendo seis municípios e diversas rodovias da região.

Municípios e áreas fiscalizadas

As fiscalizações ocorreram em:

Novo Airão

Manacapuru

Iranduba

Rio Preto da Eva

Itacoatiara

Silves

A operação cobriu trechos das rodovias AM-010, AM-070, AM-352, AM-363, além de ramais e vicinais.

Autos de infração e apreensões

Foram lavrados 10 autos de infração e um embargo de área, além da apreensão de 68,9 m³ de madeira serrada.

Caso grave em Novo Airão

Em Novo Airão, fiscais encontraram supressão ilegal de 4.166 hectares de vegetação nativa com uso de fogo, além da alteração do leito de um igarapé sem autorização. A área estava sendo preparada para um balneário.

O responsável foi multado em:

R$ 210.500 por danos à APP

por danos à APP R$ 210.500 por alteração de curso d’água

por alteração de curso d’água R$ 20.830 por supressão não autorizada de vegetação

Serraria flagrada em funcionamento irregular

Em outro ponto da fiscalização, uma serraria embargada no Ramal do Membeca (AM-352) continuava operando. Os fiscais:

Aplicaram nova multa de R$ 210.500

Apreenderam 64,55 m³ de madeira sem DOF

Aplicaram outra multa de R$ 19.365

Apreensões e denúncias atendidas

Durante as ações, também foram apreendidos:

18,35 estéreo de lenha

36 sacos de carvão vegetal

1 caminhão com transporte irregular

Ações em Manaus e Rio Preto da Eva

Em Manaus: intervenções com terraplanagem não licenciada próximas ao SIVAM

Em Rio Preto da Eva: áreas com piçarra e madeira desdobrada retiradas sem autorização

Autuações em Silves e Itacoatiara

Em Silves: denúncias de desmatamento ilegal confirmadas

Em Itacoatiara: apreensão de 30 sacas de carvão transportadas sem documentação

Regras e denúncias

O Ipaam reforça a necessidade de vistos e assinaturas nos Documentos de Origem Florestal (DOF) para evitar reutilização.

Saiba mais

Para consultar licenciamento e manejo florestal, acesse: www.ipaam.am.gov.br

Denúncias via WhatsApp: (92) 98557-9454

