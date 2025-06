‘Pirata de rio’ morre em troca de tiros com a polícia durante roubo a balsa no AM

Outros dois suspeitos envolvidos na ação criminosa caíram na água no momento da intervenção policial.

Tefé (AM) – Um pirata de rio morreu durante um roubo a uma balsa de pescadores na manhã desta sexta-feira (13), no lado de Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus). Outros dois suspeitos envolvidos na ação criminosa caíram na água no momento da intervenção policial.

Por volta de 1h30, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento fluvial no lago de Tefé quando recebeu uma denúncia sobre uma embarcação do tipo peixeiro que estaria transportando drogas. Após buscas, os policiais localizaram o barco.

Logo em seguida, os agentes foram informados de que piratas de rio estavam assaltando uma balsa de pescadores. A equipe se deslocou até o local e encontrou três suspeitos rebocando uma lancha.

Durante a abordagem, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram. Na troca de tiros, um dos piratas de rio foi baleado. Os outros dois suspeitos caíram na água durante a fuga.

O homem baleado foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os agentes conseguiram resgatar um dos comparsas, que também foi socorrido. O terceiro suspeito segue desaparecido.

As vítimas reconheceram os envolvidos e relataram que foram agredidas com coronhadas e trancadas em uma sala durante o assalto.

A polícia apreendeu dois botes de alumínio, um motor de 60 HP da marca Suzuki, dois motores de rabeta (13 hp e 5.5 hp), um alicate de corte, dois celulares, uma espingarda calibre .28, um cartucho deflagrado, um monitor e uma botija de gás.

O pirata de rio resgatado foi encaminhado ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição da Justiça.

