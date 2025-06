‘Xadrez na Escola’ melhora aprendizado de alunos em Manaus

A Prefeitura de Manaus promove o projeto Xadrez na Escola na Escola Municipal Álvaro César de Carvalho. Localizada na periferia da Zona Leste, a escola tem colhido bons resultados com essa iniciativa que une estratégia, disciplina e inclusão.

O projeto vai além do ensino do jogo. Ele fortalece o raciocínio lógico, a concentração e a tomada de decisões dos alunos. Isso contribui diretamente para o desempenho acadêmico em sala de aula.

Como o xadrez impacta o aprendizado

“É uma escola localizada numa área de vulnerabilidade social, e percebemos, através das aulas, o impacto do xadrez no desenvolvimento cognitivo das crianças. Ele ajuda na atenção, na paciência e na concentração. A intenção é que o xadrez seja uma ferramenta pedagógica para auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem”, explica Tiago Pastana, idealizador do projeto.

As aulas são lúdicas e adaptadas à realidade dos estudantes. Esse formato facilita o engajamento e ajuda a revelar talentos como o aluno Pedro, que tem se destacado dentro e fora da escola. “O importante é que eles se concentram mais, desenvolvem o raciocínio lógico e ganham autoestima”, complementa o educador.

Repercussão entre pais e alunos

Os pais valorizam a oferta da atividade na rede pública municipal. “É um super privilégio. O xadrez traz muitos benefícios. Ele melhora a memória, o raciocínio lógico e até mesmo a velocidade de análise das crianças”, destaca o pai de um aluno participante.

Já os estudantes relatam o impacto positivo do jogo em suas rotinas. “No começo eu só sabia o básico, agora já jogo bem melhor. Estou me sentindo muito bem e quero continuar melhorando”, conta um dos alunos. Pedro Lucas, campeão da modalidade na 25ª edição das Municipíadas, acrescenta: “Eu aprendi a ter mais paciência, a estudar mais e a me encontrar.”

Avanços visíveis na escola

A gestora da escola, Leocádia Moraes, reforça os resultados do projeto. “A concentração das crianças melhorou muito. Isso reflete diretamente no processo de ensino-aprendizagem, especialmente agora, em um período em que precisamos tanto de iniciativas que estimulem o pensar”, avalia.

Crescimento e metas do projeto

Atualmente, o projeto está presente em 72 unidades da rede municipal de Manaus, atendendo mais de 2 mil estudantes. Segundo Ronnie Melo, coordenador de esportes da Semed, o Xadrez na Escola foi planejado para 2025, ano do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para reforçar o ensino dos jovens.

“O projeto Xadrez na Escola faz parte do Plano de Governo e temos o objetivo de chegar, ainda esse ano, a 3 mil estudantes. Em ano de Saeb, essa ação da Educação Física, que contribui com a aprendizagem dos nossos estudantes desenvolvendo o cognitivo deles, vêm auxiliar a alcançarmos um resultado melhor”, destaca Ronnie.

(*) Com informações da assessoria

