David Almeida entrega mais de R$ 9,5 milhões para OSCs

David Almeida apoia 97 OSCs com maior investimento da história do Fundo Manaus Solidária

O prefeito David Almeida destinou R$ 9,5 milhões a 97 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), por meio do Edital nº 001/2024 do Fundo Manaus Solidária (FMS). A entrega dos recursos aconteceu nesta sexta-feira (13), no Parque Municipal do Idoso, e marca um novo capítulo no apoio a projetos sociais em Manaus.

Parceria estratégica com as OSCs

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância das OSCs no atendimento direto à população mais vulnerável. Ele reafirmou a parceria entre o poder público e a sociedade civil como um caminho eficaz para ampliar o alcance das políticas sociais da cidade.

“Vocês fazem o trabalho que a Prefeitura não consegue fazer sozinha. São as mãos e os pés que alcançam a vida das pessoas onde não conseguimos chegar. Esse fomento é a forma que encontramos de sermos parceiros de quem já transforma vidas com assistência social, inclusão, esporte, saúde e agricultura. A Prefeitura chega agora como um braço amigo”, afirmou David Almeida.

Fomento contínuo e expansão para 2026

O prefeito anunciou ainda a publicação de um novo edital no segundo semestre de 2025, garantindo a continuidade do apoio até 2026. A meta é manter e ampliar os impactos positivos nas comunidades com iniciativas sustentáveis e autossuficientes.

“Estamos aumentando nosso fomento para que vocês possam ser luzes e faróis na vida de quem precisa. Façam bom uso. Façam bom proveito. E contém sempre com a Prefeitura de Manaus, porque o nosso trabalho não para”, concluiu.

Projetos sociais transformadores

Segundo o FMS, os 97 projetos beneficiarão mais de 11 mil pessoas, com atuação de profissionais como assistentes sociais, pedagogos e engenheiros agrônomos. As ações abrangem áreas urbanas e rurais, com foco em geração de renda, saúde, agricultura e inclusão.

Vozes que fazem a diferença

A presidente do Fundo, Viviana Lira, reforçou o compromisso da gestão com a solidariedade:

“Não é só mais um evento, é um compromisso real do prefeito David Almeida com a solidariedade. Essa gestão entrega todos os dias e só consegue isso porque tem compromisso e dedicação. Esse recurso vai transformar vidas, porque essas instituições chegam onde o poder público, muitas vezes, não alcança”.

O vereador João Paulo Janjão também destacou o protagonismo do Fundo Manaus Solidária, que passou de 10 para mais de 90 instituições beneficiadas. Já o representante das OSCs, Daniel Leandro, comemorou a criação do Centro de Capacitação da Agricultura Familiar para 2025:

“Estamos recebendo apoio para contratar engenheiros agrônomos e oferecer assistência técnica rural, além de qualificação para os agricultores. A gestão municipal entendeu que sem o campo, a cidade não come. Essa parceria está fazendo a diferença”.

Inclusão social e desenvolvimento sustentável

O edital é voltado a entidades privadas sem fins lucrativos, com projetos alinhados às metas da Prefeitura de Manaus. Cada proposta pôde solicitar até R$ 100 mil, com foco em resultados sociais sustentáveis e impacto direto nas comunidades.

