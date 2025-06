Polícia divulga imagens de trio que assaltou joalheria em shopping de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) divulgou, nesta sexta-feira (13), imagens dos três homens envolvidos no roubo a uma joalheria dentro do Amazonas Shopping, localizado na zona Centro-Sul de Manaus. O assalto ocorreu no início da tarde, por volta das 14h.

Segundo a corporação, os suspeitos aparecem em gravações feitas por câmeras de vigilância no interior do centro comercial. As imagens já estão com a Polícia Civil e servirão de apoio nas investigações para localizar os criminosos.

Assalto em plena luz do dia

Os criminosos armados invadiram a joalheria Di Donna, no segundo piso do shopping. Uma atendente foi rendida e obrigada a manter a cabeça baixa enquanto os assaltantes quebravam vitrines e recolhiam diversas joias.

Logo após a ação criminosa, a dupla fugiu pela saída próxima à loja Marisa, utilizando uma motocicleta para escapar. Uma das funcionárias passou mal após ser ameaçada durante o assalto e precisou de atendimento médico.

Fuga monitorada

De acordo com o tenente Irapuan Figueiredo, a motocicleta usada na fuga foi flagrada por câmeras de monitoramento da cidade. O último registro do veículo foi na zona Leste da capital, onde os criminosos possivelmente seguiram em direção para despistar a polícia.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre os envolvidos seja repassada anonimamente para os canais da polícia.

