VÍDEO: criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe

Uma mãe, de 27 anos, foi baleada acidentalmente após o filho de apenas 2 anos pegar a arma do pai e disparar contra a mulher. O pai deve responder por homicídio culposo em liberdade.

Conforme a polícia, o pai é produtor rural com porte e registro da arma. Na ocasião, o casal estava sentado na varanda da casa onde moravam e o filho estava próximo, em Rio Verde de Mato Grosso.

No entanto, imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a criança vê a arma do pai em cima de uma mesa e a manuseia na frente do casal. Depois, o disparo é realizado contra a mãe. Ela é atingida no braço e no tórax.

Em seguida, a mulher se levanta e o filho corre para abraçá-la. A mãe tenta correr, mas cai e a criança fica ao seu lado. Diante da tragédia, o pai pega a arma no chão e tenta socorrer a esposa.

Conforme informações repassadas ao g1, a delegada Danielle Felismino disse que a mãe foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A criança deve ser avaliada. Se for necessário, será levada para o conselho tutelar para passar pelo setor psicossocial.

* Com informações do g1

