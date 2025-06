Criança retirada ilegalmente da mãe em Manaus é devolvida em Minas Gerais

Uma criança de dois anos, retirada de forma ilegal da mãe em Manaus, foi entregue com segurança à genitora nesta quinta-feira (12), em Minas Gerais. A ação foi coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com articulação interestadual.

Ação rápida após acionamento da rede de proteção

O caso ganhou atenção após a Secretaria Executiva de Direitos da Criança e Adolescente (Sedca) ser acionada na quarta-feira (11/06). A criança, de nacionalidade brasileira, é filha de uma mulher venezuelana residente em uma cidade mineira.

“Estamos promovendo esse reencontro familiar com apoio psicológico desde o abrigo até a residência, e referenciamento à rede de proteção de Minas Gerais”, informou Rosalina Lôbo, secretária executiva da Sedca.

Retirada ilegal e decisão judicial

De acordo com a defensora pública Kanthya Miranda, a criança havia sido levada sem autorização judicial por um homem, o que caracterizou retirada ilegal.

“Recebemos a demanda da Defensoria Pública de Minas para cumprir a carta precatória de busca e apreensão da criança e devolvê-la à mãe”, explicou.

A ação foi respaldada por uma decisão da Justiça mineira, que determinou a busca e a condução da criança de volta ao lar materno.

Acolhimento e acompanhamento técnico

Após ser localizada, a criança foi levada ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), onde passou por acolhimento inicial com psicólogos da Sejusc.

“Fizemos a entrevista e nos familiarizamos com a situação para garantir o bem-estar emocional da criança”, disse Eduardo Machado, psicólogo da Gerência de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (GPDCA).

Entrega segura e articulação com Minas Gerais

O gerente da Sedca acompanhou o traslado da criança até a cidade mineira. A equipe verificou as condições de moradia da mãe e estabeleceu contato com a rede de proteção local para garantir o acompanhamento contínuo do caso.

"A Defensoria Pública de Minas acompanhará a entrega da criança e ajudará no vínculo com os serviços locais", afirmou o servidor da Sejusc. (*) Com informações da assessoria Leia mais: Polícia encontra bebê sequestrada por falsa agente de saúde

