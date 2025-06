Manaus tem alerta para chuvas fortes e risco de inundação gradual

Defesa Civil alerta para alagamentos e aumento do nível do rio Negro entre sábado (14) e domingo (15)

Manaus e outros municípios do interior do Amazonas estão sob alerta de chuvas fortes, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Amazonas. A previsão vale a partir deste sábado (14) e vai até a manhã de domingo (15).

Conforme o boletim da Defesa Civil, o volume de chuvas em Manaus e interior deve variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há risco, porém baixo, de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nos municípios.

As chuvas intensas devem atingir regiões do rio Negro; Médio Solimões (Japurá); Médio Amazonas e Baixo Amazonas.

O alerta da Defesa também aponta a possibilidade de inundação em Manaus com o aumento do nível do rio Negro e demais afluentes. O alerta vale até às 10h da manhã de domingo.

Manaus tem alerta de chuvas fortes e inundação – Foto: Reprodução

No momento, a cota do rio Negro é de 28,85 metros, de acordo com o registro da estação fluviométrica do porto de Manaus. Se chegar a 29 metros, é considerado nível de inundação considerada “severa”.

Apesar de se aproximar do nível crítico, a Defesa Civil informa que há a possibilidade do nível do rio estabilizar. Ao mesmo tempo, há o alerta para alagamentos de afluentes menores que podem atingir áreas da cidade.

Leia mais:

Fortes chuvas causam 37 ocorrências em diversas regiões de Manaus



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱