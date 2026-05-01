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Obra da Seminf na rua Siena busca reduzir alagamentos e melhorar o escoamento de água na zona Centro-Sul

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta sexta-feira (1º), uma nova obra de drenagem profunda na rua Siena, no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital. A intervenção, executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), busca eliminar pontos críticos de alagamento na região.

Mesmo no feriado do Dia do Trabalhador, equipes de plantão atuaram no local para dar início aos serviços e acelerar a execução da obra.

Nova rede vai ampliar escoamento da água da chuva

O projeto prevê a implantação de 100 metros de tubulação com manilhas de concreto armado. Com isso, a prefeitura pretende melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os transtornos causados pelo acúmulo de água durante o período chuvoso.

Além disso, a nova estrutura deve proteger o asfalto contra desgastes e garantir mais segurança para moradores e motoristas que circulam pela área.

Obra segue etapas de escavação e recomposição da via

As equipes iniciaram os trabalhos com a escavação do trecho onde será instalada a nova rede de drenagem.

Na sequência, os operários realizam o assentamento das manilhas. Depois, a prefeitura executará a recomposição completa da via, garantindo maior durabilidade para a estrutura implantada.

Seminf destaca caráter preventivo da intervenção

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, a obra faz parte de um planejamento preventivo baseado em estudos técnicos realizados pela equipe.

“Identificamos pontos críticos de alagamento e agimos antes que o problema afete a população. Por determinação do prefeito Renato Junior, nossas equipes atuam diariamente em obras que transformam a cidade. Hoje é Dia do Trabalhador, e aqui tem muita gente trabalhando para melhorar a infraestrutura de Manaus”, destacou Madson Rodrigues.

Prefeitura mantém frentes de obra em feriados e fins de semana

A Prefeitura de Manaus mantém equipes em regime de plantão para atender demandas emergenciais e antecipar soluções em infraestrutura, inclusive durante feriados e finais de semana.

Com a nova drenagem na rua Siena, a gestão reforça a estratégia de prevenção contra alagamentos, melhoria da mobilidade urbana e ampliação da qualidade de vida da população.

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