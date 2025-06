Fiscalização da CIF autua adega e casa de festas por irregularidades em Manaus

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) autuou uma adega e uma casa de festas por irregularidades encontradas durante operação realizada entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada de sábado (14), nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste de Manaus.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a ação vistoriou seis estabelecimentos. Um deles, no bairro Flores, foi autuado pelo Corpo de Bombeiros por funcionar sem a documentação obrigatória.

No bairro Aleixo, a equipe constatou que uma casa de festas estava com o sistema de alarme contra incêndios inoperante e a porta de saída com problemas na trava.

Além de fiscalizar a estrutura e a segurança dos locais, a CIF também verifica a presença de menores de idade, possíveis irregularidades administrativas e crimes em andamento. A operação conta com a participação de órgãos estaduais, municipais, empresas concessionárias e o Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI).

Segundo o delegado Marcos Arruda, do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o objetivo da CIF é garantir que os estabelecimentos cumpram as normas legais e ofereçam segurança ao público.

Leia mais

CIF realiza fiscalização em bares das zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱