Jovem é morto a tiros dentro de carro na frente da namorada na zona Sul de Manaus

Um jovem identificado como Júlio Cesar do Nascimento Soeiro Júnior, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (14) após sair de uma lanchonete com a namorada, na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar ao EM TEMPO, Júlio e a namorada identificada como Stefany Serra Medeiros, de 21 anos, saíram do estabelecimento e entraram no carro. Em seguida, uma dupla que conduzia uma motocicleta se aproximou ao lado do veículo e realizou diversos disparos de arma de fogo contra o carro.

Ao todo, sete disparos atingiram Júlio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local do crime, constatou que o jovem não sobreviveu. A namorada ficou com ferimentos leves causados pelos estilhaços do vidro do carro.

Além da Polícia Militar, o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM) também foi acionado para realizar a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do jovem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

