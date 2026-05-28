Um homem de 64 anos foi preso após ameaçar de morte a companheira e a própria filha, de 9 anos, para tentar esconder os estupros cometidos contra a criança, em Manaus.
A prisão aconteceu na quarta-feira (27), no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital, durante uma ação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).
Segundo o delegado Jeferson Vicente, a denúncia foi registrada pela mãe da vítima no dia 21 de maio, depois que a própria criança contou sobre os abusos sexuais sofridos dentro da residência da família.
As investigações apontam que os abusos teriam ocorrido na residência da família entre 2025 e maio deste ano. A criança teria sido submetida de forma reiterada a estupros, ocasião em que o suspeito teria se aproveitado da condição de vulnerabilidade da criança e da relação de autoridade exercida sobre ela.
Ainda conforme as investigações, o investigado teria ameaçado de morte a mãe da vítima e a própria criança, após a denúncia, exigindo que ambas permanecessem em silêncio.
O homem responderá por estupro de vulnerável e ameaça e ficará à disposição da Justiça.
Veja momento da prisão:
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