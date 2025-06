Isabelle Nogueira esgota livro infantil sobre a Amazônia na Bienal do Rio e atrai famosos

Estreia literária de Isabelle levou cultura amazônica à Bienal do Rio, com exemplares esgotados e presença de artistas como Bruno Gagliasso e Heloisa Périssé.

Isabelle Nogueira estreou com êxito na literatura infantil durante a Bienal do Livro Rio 2025, neste domingo (15), no Riocentro, na Barra da Tijuca. A cunhã-poranga do Boi Garantido lançou o livro “As Aventuras da Cunhã”, com curadoria de Darlisom Ferreira, no estande da Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e esgotou todos os exemplares disponíveis em menos de uma hora.

“Estou muito impactada, feliz e grata! Mais do que a importância da venda dos livros é o compartilhamento do saber sobre a cultura amazônica. Ver esse interesse do público no meu livro é uma honra enorme. Estou muito feliz”, celebrou Isabelle.

A ideia do projeto surgiu durante uma madrugada de reflexão da própria autora. Apesar da agenda lotada, ela contou que reservava momentos especiais para se dedicar ao texto.

“Eu acredito que a educação revoluciona o mundo! Principalmente quando é aprimorada na infância. O meu livro é destinado ao público infantil, com o intuito de seguirmos resgatando nas crianças o orgulho amazônico. E, ao mesmo tempo, levar para as crianças do mundo todo o protagonismo da cultura da floresta, para preservarmos e plantarmos gerações de impactos”, declarou.

Em formato de quadrinhos, a obra convida os leitores a mergulharem no universo do Festival Folclórico de Parintins de forma lúdica e envolvente. A história começa com uma viagem de barco, de Manaus até a ilha onde a festa acontece, apresentando pontos turísticos, culinária, cultura e a vivência nortista. As ilustrações reforçam a valorização da Amazônia, com linguagem acessível e narrativa sensível.

O prefácio é assinado pelo reitor da UEA, professor Dr. André Luiz Nunes Zoghe.

“Esse livro nasceu do desejo de mostrar para o Brasil e o mundo toda a riqueza cultural da nossa Amazônia. Crescemos cercados de uma natureza exuberante e tradições que precisam ser contadas com orgulho e respeito, repassando às gerações seguintes com orgulho a história do nosso povo”, concluiu Isabelle.

O lançamento contou ainda com a presença de nomes conhecidos do meio artístico, como os atores Bruno Gagliasso e Heloisa Périssé, que prestigiaram a autora e celebraram a valorização da cultura amazônica.

