Homem é preso por matar rival por ciúmes em barco no interior do AM

Diogo Pereira de Souza, 33 anos, foi preso no domingo (15), pelo homicídio de Pietro Siqueira, 29 anos. O crime aconteceu em um barco atracado no porto de Borba, interior do Amazonas.

A prisão foi efetuada pela equipe da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no bairro Recreio, após denúncia anônima.

Investigação rápida e eficaz

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, as investigações começaram após a denúncia de um corpo com perfurações no tórax encontrado no barco. Testemunhas relataram que a vítima foi vista pela última vez com o suspeito.

“A equipe policial se deslocou ao local do crime e, a partir de depoimentos dos passageiros, conseguimos identificar o autor e a motivação do crime, que seria por desavenças por conta da ex-companheira do Diego, que era a atual namorada do Pietro”, contou o delegado.

Durante as buscas, os policiais encontraram as roupas de Diogo próximo à margem do rio. Ele foi localizado e preso na casa de um familiar.

Procedimentos legais

Diogo Pereira de Souza foi autuado em flagrante por homicídio. Ele está à disposição da Justiça e responderá pelo crime conforme a legislação vigente.

