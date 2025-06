Enfermeiro é preso por importunação sexual contra adolescente em hospital de Manaus

Um enfermeiro de 28 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra um adolescente de 17 anos dentro de um hospital infantil de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve divulgar mais detalhes do caso na tarde desta segunda-feira (16).

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O crime teria ocorrido dentro de um hospital infantil de Manaus, onde o profissional atuava e para onde a vítima havia se deslocado para um tratamento médico.

O crime

Importunação sexual é crime previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, e ocorre quando alguém, sem consentimento, pratica ato libidinoso com outra pessoa, com o objetivo de satisfazer desejo próprio ou de terceiros.

A lei considera crime situações como toques, beijos forçados, ou gestos obscenos, quando não há concordância da vítima. A pena pode chegar a até 5 anos de reclusão.

