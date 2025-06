Viaturas e câmeras reforçam segurança no Festival de Parintins

SSP-AM envia Plataformas de Observação Elevada com monitoramento 24h.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou, nesta segunda-feira (16), o envio de viaturas e das Plataformas de Observação Elevada (POEs) para reforçar a segurança durante o 58º Festival de Parintins. As POEs contam com câmeras de videomonitoramento integradas ao Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) no município.

De acordo com o coronel José Neto, chefe da Gerência de Transporte e Abastecimento da SSP-AM, também foram enviadas viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Delegacia Móvel da Polícia Civil (PC-AM), que será posicionada no porto de Parintins, ponto estratégico devido ao intenso fluxo de visitantes que chegam em embarcações.

“Estamos reforçando a atuação integrada das forças de segurança no Festival de Parintins, para garantir uma resposta rápida e eficiente em qualquer situação que exija a presença dos nossos policiais. O envio desses veículos não compromete o policiamento na capital”, explicou o coronel.

🔹 POEs reforçam o monitoramento 24h

As Plataformas de Observação Elevada começam a operar a partir do dia 26 de junho, durante a Festa dos Visitantes. O monitoramento será contínuo, com funcionamento 24 horas por dia, gerenciado por equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

As câmeras instaladas nas POEs transmitem imagens em tempo real para o CICC-L, permitindo o acompanhamento contínuo e a pronta resposta em caso de ocorrências. A tecnologia é parte do programa Amazonas Mais Seguro, que moderniza a estrutura da segurança pública no estado.

