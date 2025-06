Alcolumbre articula instalação da CPMI do INSS com Omar Aziz na presidência

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), prepara para esta terça-feira (17) a leitura do requerimento que formaliza a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar fraudes bilionárias em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador Omar Aziz (PSD-AM) é o nome cotado para presidir o colegiado, enquanto a relatoria deve ficar com um representante da ala bolsonarista.

A comissão terá como foco a apuração de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, prática que teria se intensificado a partir de 2019. O tema se tornou alvo de disputa política: a oposição tenta explorar o caso para desgastar o governo, enquanto o Palácio do Planalto pretende usar os trabalhos da comissão para evidenciar que o esquema teria sido estruturado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aziz, que presidiu a CPI da Covid em 2021, é considerado próximo ao governo, embora tenha se posicionado de forma crítica em momentos-chave — como no episódio em que confrontou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Já a relatoria da CPMI, que caberá a um deputado, tende a ser entregue ao PL, com os nomes de Coronel Crisóstomo (RO) e Coronel Fernanda (MT) entre os mais cotados.

Para conter o desgaste político previsto com o avanço das investigações, o governo aposta em figuras experientes em comissões parlamentares, como os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Fabiano Contarato (PT-ES). O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também foi sondado para compor a tropa de choque governista.

A instalação da CPMI ocorre em um momento de tensão entre o Planalto e o Congresso. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta dificuldades para manter vetos presidenciais em votações previstas para esta mesma terça-feira, o que poderá acirrar ainda mais o embate político no Parlamento.

