Flamengo encanta torcedores e imprensa americana em vitória sobre o Espérance

O espírito de Copa do Mundo, com toda sua pluralidade cultural e paixão contagiante, invadiu a Filadélfia nesta segunda-feira. A cidade, que três décadas atrás sediou jogos do Mundial de 1994, voltou a respirar futebol com a presença maciça das torcidas de Flamengo e Espérance, que transformaram as ruas e o estádio Lincoln Financial Field em um verdadeiro festival esportivo — mesmo com a arquibancada longe da lotação máxima.

Invasão rubro-negra

O site americano It Sports resumiu bem o sentimento que tomou conta da cidade: “invasão rubro-negra”. Milhares de flamenguistas ocuparam as escadarias do Museu de Arte, junto à estátua de Rocky Balboa, em um dos pontos turísticos mais icônicos dos EUA. Do outro lado, os tunisianos do Espérance também fizeram bonito, trazendo bandeiras, batuques e muito orgulho.

Mesmo com pouco mais de 27 mil presentes no estádio (capacidade para 70 mil), o ambiente foi de jogo grande.

Torcidas

O entusiasmo das torcidas chamou atenção da imprensa americana, ainda pouco acostumada com esse nível de envolvimento no futebol de clubes estrangeiros. Reportagens destacaram os cânticos, a coreografia espontânea nas arquibancadas e a intensidade dos 90 minutos vividos dentro e fora de campo.

O jogo

E se fora do gramado o espetáculo foi das torcidas, dentro dele o Flamengo não decepcionou. A equipe comandada por Tite venceu por 2 a 0 com autoridade, confirmando o favoritismo diante do time tunisiano. A experiência internacional dos rubro-negros fez a diferença. Jorginho, com passagem pelo futebol inglês, ditou o ritmo no meio-campo, enquanto Arrascaeta e Luiz Araújo foram os nomes mais incisivos do ataque.

O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, em jogada construída por Arrascaeta e concluída com frieza por Pedro, sempre decisivo em jogos importantes. No segundo tempo, Luiz Araújo — ex-Atlanta United — foi ovacionado pelos torcedores americanos ao marcar um golaço de fora da área, sem chances para o goleiro Ben Cherifia.

Após o jogo, Bruno Henrique resumiu bem o clima da partida: ‘Foi bonito ver os dois lados cantando e torcendo. É disso que a Copa do Mundo se trata. O estádio não estava cheio, mas a energia foi de final”.

Do lado do Espérance, o meio-campista Mohamed Wael Derbali lamentou o resultado, mas elogiou a presença da torcida tunisiana e pediu apoio nos próximos jogos.

Dominio do Flamengo

O Flamengo dominou a maior parte dos 90 minutos, especialmente no meio-campo, onde conseguiu controlar a posse de bola e criar chances com naturalidade. O Espérance tentou surpreender nos contra-ataques, mas parou em uma defesa bem postada liderada por Fabrício Bruno. Pedro abriu o placar aos 27 minutos, e Luiz Araújo selou a vitória aos 65, com um chute certeiro da entrada da área. O time carioca mostrou entrosamento, paciência e eficiência, largando com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes.

Agora, o Flamengo volta a campo na sexta-feira, às 15h (horário de Brasília), contra o Chelsea. Já o Espérance encara os ingleses no dia 24, às 22h.

