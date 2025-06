Padrasto, tio e barqueiro são presos por estupro de menina de 10 anos no AM

As prisões aconteceram na segunda-feira (16), na residência dos investigados, que têm 36, 37 e 54 anos.

A Polícia Civil do Amazonas prendeu três homens suspeitos de estuprar uma menina de 10 anos em uma comunidade da zona rural de Urucará, município a 260 quilômetros de Manaus. As prisões aconteceram na segunda-feira (16), na residência dos investigados, que têm 36, 37 e 54 anos.

Denúncia e início das investigações

Segundo o delegado Mateus Imperatriz Moreira, responsável pela unidade policial, a investigação começou após a equipe receber uma denúncia do Conselho Tutelar.

A denúncia informava que a vítima havia escrito uma carta durante uma palestra escolar sobre prevenção ao abuso sexual infantil, relatando ser vítima de abuso. Com base nessa informação, a polícia instaurou um Inquérito Policial (IP) para apurar os fatos.

“As investigações foram iniciadas, e a vítima passou por escuta especializada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, além de ser submetida ao exame de conjunção carnal, que confirmou os fatos. Identificamos que ela era vítima dos abusos desde os 6 anos, quando o padrasto, o homem de 36 anos, iniciou o crime contra ela”, afirmou Mateus Imperatriz.

Os envolvidos e modus operandi

De acordo com o delegado, os outros dois envolvidos são:

O tio da vítima (37 anos): Praticava os abusos na própria residência, quando ficava a sós com a criança.

O condutor da lancha escolar (54 anos): Após uma festa na comunidade, deixou todos os outros passageiros e foi o último a desembarcar a vítima, momento em que cometeu o abuso.

Após identificar os suspeitos, a polícia solicitou à Justiça os mandados de prisão, que foram concedidos e cumpridos.

“A vítima ainda relatou em um que seus familiares não desconfiavam da situação e que ela temia compartilhar o que acontecia, pois começou a ser alvo de ameaças. Os envolvidos não tinham conhecimento dos abusos cometidos pelos outros. Eles agiram em momentos distintos, sem saber que a criança estava sendo vítima de outras pessoas”, concluiu o delegado.

Relato da vítima e suporte oferecido

Segundo o delegado, em um trecho da carta, a vítima escreveu: “Eu não me sinto bem por causa disso, já passei mal, falei coisa, com coisa e até desmaiei. Não sentia vontade de comer, até que resolvi contar meu peso com alguém”. Após receber o apoio médico e psicológico necessário, a vítima foi encaminhada para a casa de uma tia, que está fornecendo todo o suporte para seu bem-estar.

Procedimentos legais

Os três homens responderão por estupro de vulnerável. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

