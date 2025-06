Homem é preso em Manaus por matar cachorro da ex-mulher a tiros

Manaus (AM) – Um homem de 36 anos foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (17/06), suspeito de cometer um crime brutal contra um cachorro da raça São Bernardo, na zona norte de Manaus.

Acusado de atirar na cabeça do animal durante uma discussão com sua ex-companheira, o homem responderá na justiça pelo crime registrado no dia 27 de outubro de 2024, na rua Boa Sorte, bairro Colônia Terra Nova. O cão estava no quintal da casa da mulher.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a prisão, realizada por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), ocorreu após denúncia feita pela tutora do animal.

“O cão era dócil e vivia com a família da mulher. Durante uma briga entre o ex-casal, o homem, tomado pela raiva, mirou sua fúria no animal indefeso e efetuou o disparo”, afirmou o delegado Guilherme Antoniazzi, adjunto da Dema. Prisão peventiva

Após o registro da denúncia, a Polícia representou pela prisão preventiva do suspeito e pelo mandado de busca e apreensão para localizar a arma utilizada no crime, com autorização da justiça.

O acusado, localizado no conjunto Galiléia, bairro Cidade Nova, também na zona norte, terminou preso. As investigações continuam para identificar e apreender a arma de fogo usada no ato de maus-tratos.

Justiça e crime ambiental

O homem responderá por maus-tratos a animais com agravante de morte, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), e permanece à disposição da Justiça. O caso tem repercutido nas redes sociais e reacendido o debate sobre violência contra animais domésticos em Manaus.

