Durante uma viagem de trabalho à China, a influenciadora Virgínia Fonseca recebeu uma notificação inesperada: uma dívida de IPTU de R$ 6.530,06, referente a um imóvel comercial em Londrina (PR). A cobrança poderia levar à penhora de seus bens.

Ela contou o episódio nos stories, logo após checar o celular no início da estadia no país asiático.

“Pensei: ‘Mais uma invenção?’. Mas fui conferir. E dias atrás descobri que meu nome estava no Serasa por R$ 30 de uma conta de celular”, comentou.

Imóvel em Londrina estava sob responsabilidade da mãe

Segundo Virgínia, a dívida é de um imóvel alugado, o primeiro que ela comprou, e que foi entregue para administração da mãe, Margareth Serrão.

“As coisas melhoraram para mim, e falei: ‘Mãe, pega esse aluguel da sala, é seu. Você cuida de tudo.’ E ela adorou a ideia”, explicou.

Confusão sobre quem deveria pagar o imposto

O problema surgiu por conta de uma diferença regional. Em Governador Valadares (MG), onde Margareth mora, é comum que o inquilino pague o IPTU. Mas em Londrina, isso não é regra.

“Nosso contrato não previa isso, e ninguém nos alertou. Nem eu, nem minha mãe, nem a imobiliária sabíamos. Descobrimos que o erro foi nosso”, disse a influenciadora.

Situação já está sendo resolvida

Apesar do susto, Virgínia afirmou que a situação está sob controle. Sua mãe já está cuidando do pagamento do imposto.

Ela também aproveitou para tratar o assunto com leveza, dizendo que compartilhou o episódio para entreter e alertar os seguidores sobre possíveis confusões com impostos.

