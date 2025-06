‘Taradão’ invade casas, assedia mulher e é preso

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante em Joanópolis, interior de São Paulo, após invadir residências pelado e assediar moradores. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no quarto de um casal durante a madrugada e assediou uma mulher de 40 anos enquanto ela dormia.

A moradora contou à polícia que sentiu uma mão em sua perna, tocando suas partes íntimas. Ao acordar, ela percebeu que não era seu marido.

Reação e fuga do suspeito

O marido da vítima, de 29 anos, reagiu e foi agredido. Em seguida, o suspeito fugiu e tentou invadir a casa de outra mulher, também de 40 anos. No local, ele furtou roupas do varal para se cobrir e escapou.

Mais tarde, a Polícia Militar (PM) localizou e prendeu o homem, com apoio de seus familiares. Ele estava com porções de cocaína, e a polícia investiga se ele estava sob efeito da droga. O caso ocorreu no último sábado (14).

Crimes e desdobramentos legais

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o homem foi detido por importunação sexual, ato obsceno, lesão corporal e posse de drogas. O caso foi registrado pela Delegacia de Plantão de Atibaia, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

