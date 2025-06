Suframa participa de reunião do Codam com projetos de R$ 1,2 bi

Encontro no Distrito Industrial aprovou 36 projetos com expectativa de 1,9 mil novos empregos no Amazonas

A Suframa participou, na tarde desta terça-feira (17), da 314ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), realizada no auditório do SENAI, no Distrito Industrial de Manaus.

O encontro foi presidido pelo governador Wilson Lima e teve como pauta a avaliação de 36 novos projetos industriais que somam mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos e têm a expectativa de gerar cerca de 1,9 mil empregos diretos.

A Suframa esteve representada pelo coordenador-geral de Análise de Projetos Industriais, Mauricio Itikawa, e pelo coordenador de Análise de Projetos de Incentivos, José Roberto Carvalho Sena.

Entre os destaques da pauta, está o projeto da Hero Motocorp do Brasil, que prevê investimento de R$ 33,2 milhões na implantação de uma linha de produção de motocicletas de até 450 cilindradas.

Outro projeto relevante é da empresa Flextronics, que planeja diversificar suas atividades com a fabricação de tablets, investindo R$ 53 milhões e gerando 41 empregos diretos.

A Sagemcom Brasil também apresentou proposta para diversificar sua produção com a fabricação de medidores digitais de água (hidrômetros), com aporte previsto de R$ 49,9 milhões e geração de 75 vagas de trabalho.

