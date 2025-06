Suframa visita fábrica da Hevi Embalagens em Manaus

A Suframa realizou, nesta quinta-feira (12), uma visita técnica à fábrica da Hevi Embalagens da Amazônia, localizada na avenida Tefé, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. Fundada em 1992, a empresa atua na fabricação de chapas e embalagens de papelão ondulado.

A equipe da Autarquia foi recepcionada pelo CEO da empresa, Vitorio Nijenhuis, e pela diretora jurídica, Mariana Nijenhuis. Durante a visita, os representantes da Suframa conheceram a estrutura e a linha de produção da Hevi, que conta com área total de 24.900 metros quadrados — sendo 20.000 metros quadrados de área construída, dividida em dois galpões industriais, além de um espaço de 1.720 metros quadrados destinado ao estoque de produtos.

A Hevi possui capacidade produtiva de 1.600 toneladas por mês e emprega atualmente 240 colaboradores diretos. Com investimentos superiores a R$ 19 milhões somente em 2024, a empresa utiliza três tipos de papelão ondulado em sua produção: Onda B (espessura de 3,0 mm), Onda C (3,5 mm) e Onda BC (6,5 mm), destinados à fabricação de embalagens resistentes para diversos setores da indústria.

Além de atender ao mercado de Manaus, a Hevi possui clientes em outros municípios do Amazonas, como Humaitá, Lábrea, Manacapuru e Manicoré, bem como nos estados de Roraima (Boa Vista) e São Paulo.

A comitiva da Autarquia contou com a presença do superintendente Bosco Saraiva; do superintendente-adjunto Executivo, Luiz Frederico Aguiar; do superintendente-adjunto de Projetos, Leopoldo Montenegro; do auditor-chefe Damon Castro; e da coordenadora-geral substituta de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Camilla Abitbol.

A visita institucional faz parte das ações da Suframa de aproximação e diálogo com empresas do Polo Industrial, com o objetivo de acompanhar de perto os investimentos, os desafios produtivos e as oportunidades de desenvolvimento regional sustentável.

“A Hevi é um exemplo de empresa comprometida com a excelência industrial e com a geração de empregos na região, e representa bem a força da cadeia produtiva local”, afirmou o superintendente Bosco Saraiva. Leia mais: https://emtempo.com.br/408429/politica/manaus-sedia-debate-sobre-negocios-seguranca-e-politicas-publicas/

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱