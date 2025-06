Wilson Lima destaca aprovação de projetos na reunião do Codam com geração de empregos

O Amazonas projeta a geração de 1.957 empregos com a aprovação de 36 novos projetos industriais, que somam R$ 1,29 bilhão em investimentos. As propostas foram analisadas durante a 314ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), realizada nesta terça-feira (17), sob a presidência do governador Wilson Lima.

Do total de empregos previstos, 841 são novas vagas e 1.116 serão remanejadas, fortalecendo a economia estadual por meio da ampliação da indústria e do estímulo ao ambiente de negócios.

“Estamos trabalhando para garantir segurança jurídica e um ambiente fértil para o investimento. O desenvolvimento econômico é base para a inclusão social e a proteção ambiental no Amazonas”, destacou Wilson Lima.

Destaques entre os projetos aprovados

Entre os principais empreendimentos estão:

Hero Motocorp do Brasil – R$ 33,2 milhões para produção de motocicletas;

– R$ 33,2 milhões para produção de motocicletas; Flextronics – R$ 53 milhões para fabricação de tablets;

– R$ 53 milhões para fabricação de tablets; Sagemcom Brasil – R$ 49,9 milhões para linha de hidrômetros digitais.

A reunião contou com a participação de representantes da indústria, da Receita Federal, da Fieam, da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) e de outras autoridades do setor econômico.

Economia do Amazonas em alta

Durante o encontro, o governador também destacou o bom desempenho da economia do estado. Entre os indicadores apresentados:

ICMS cresceu 14,7% no 1º trimestre de 2025, impulsionado por uma alta de 28,4% na indústria;

no 1º trimestre de 2025, impulsionado por uma alta de 28,4% na indústria; Faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) chegou a US$ 12,9 bilhões entre janeiro e abril;

(PIM) chegou a entre janeiro e abril; Empregos formais no PIM somam, em média, 131,6 mil postos em 2025 ;

somam, em média, ; Investimentos projetados para o setor industrial alcançam US$ 9,3 bilhões este ano ;

alcançam ; PIB estadual cresceu 56% de 2019 a 2024 , saltando de R$ 108,1 bi para R$ 169,6 bi;

, saltando de R$ 108,1 bi para R$ 169,6 bi; Faturamento do comércio e serviços foi de R$ 300 bilhões em 2024 ;

foi de ; 432 mil empregos formais, com 6,7 mil novas contratações só no primeiro trimestre de 2025.

Ainda em junho, o governo deve injetar R$ 1,5 bilhão na economia com o pagamento da folha dos servidores e da primeira parcela do 13º salário.

Novos investimentos estratégicos no estado

Além dos projetos aprovados no Codam, o Amazonas também recebe investimentos expressivos em energia e mineração:

Eneva – exploração de gás e petróleo em Itacoatiara e Silves, com mais de 1 mil empregos previstos ;

– exploração de gás e petróleo em Itacoatiara e Silves, com mais de ; Petrobras – novas concessões em Coari e Tefé, com 600 contratações estimadas ;

– novas concessões em Coari e Tefé, com ; Potássio do Brasil – mais de US$ 230 milhões já investidos em projeto de mineração no estado.

Homenagens

Durante a reunião, o governador Wilson Lima homenageou Cristóvão Marques Pinto, ex-secretário de Indústria e Comércio, e Luzanira Varela da Silva, representante do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, pelas contribuições ao desenvolvimento econômico do Amazonas.

