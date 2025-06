Homem é morto a mando de mulher por suposto furto em boca de fumo no AM

Manacapuru (AM) – Um homem de 40 anos foi sequestrado, torturado e executado por ordem de Osmarina Ferreira Miranda, 36, segundo investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ela foi presa na segunda-feira (16), no bairro São José, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), durante a segunda fase da Operação Abismo.

De acordo com o delegado João Castilho, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, Osmarina é apontada como mandante do crime, que teria sido cometido por integrantes de uma organização criminosa.

“A vítima foi levada para uma área de mata, onde foi torturada e executada, após ser acusada de furtar a ‘boca’ de fumo controlada por Osmarina”, informou o delegado.

A imagem da mulher chegou a ser divulgada como procurada na sexta-feira (13/06). Três dias depois, a equipe de investigação conseguiu localizá-la e cumprir o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

O que diz a polícia

As investigações apontam que o crime foi cometido com requintes de crueldade e com a participação de outros envolvidos. Osmarina será indiciada por homicídio qualificado e associação criminosa.

Ela permanece presa e está à disposição do Poder Judiciário.

