AJEB-AM abre seleção para antologia literária em Manaus

Manaus (AM) – A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – Coordenadoria Amazonas (AJEB-AM) está com inscrições abertas até o dia 15 de julho de 2025 para a seleção de textos que irão compor o Volume II da antologia literária “Uma Carta para Você”.

A proposta da publicação é reunir cartas escritas em prosa, com mensagens de afeto ou gratidão, dirigidas a pessoas, cidades, épocas ou entidades simbólicas.

A iniciativa é aberta a pessoas físicas com mais de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior. Cada autor poderá submeter até três textos, escritos em português e no formato de carta, enviados em arquivo Word, contendo título, nome completo, minibiografia e uma foto em boa qualidade.

O envio deverá ser feito exclusivamente para o e-mail: [email protected].

Um convite ao reencontro com a palavra escrita

De acordo com a 1ª Diretora de Projetos da AJEB-AM, Kátia Colares, a antologia busca resgatar a tradição epistolar em tempos de comunicação acelerada e digitalizada.

“Queremos que os coautores escrevam cartas como se estivessem enviando notícias deste nosso tempo, com mensagens de gratidão, memórias e sentimentos que resistem ao tempo”, explica.

A seleção será realizada por integrantes da própria associação. Os textos escolhidos farão parte de uma edição impressa que também incluirá a fotografia e a minibiografia dos autores.

Haverá contribuição por página publicada, com direito a exemplares proporcionais e certificado de mérito literário entregue no evento de lançamento, previsto para o dia 25 de setembro de 2025, em Manaus.

Juventude e representatividade literária

A Diretora da Juventude da AJEB-AM, Letícia Barbosa, destaca que o projeto é também um incentivo à presença jovem no cenário literário brasileiro.

“É uma afirmação de voz e identidade. A literatura também pulsa na juventude e precisamos garantir espaço para as novas narrativas”, afirmou.

Já para a Diretora de Comunicação, Érica Lima, a obra representa um reencontro afetivo com a linguagem.

“Resgatar a escrita de cartas é reacender a emoção das correspondências pessoais. Cada texto será um testemunho do tempo, um gesto de memória e afeto.”

Como participar

Os interessados devem ler atentamente o edital disponível e observar todas as diretrizes da submissão. O pagamento da taxa por página, caso o texto seja aprovado, deve ser realizado até o dia 30 de julho de 2025.

Confira o edital completo:



Leia mais:

Associação de Jornalistas e Escritoras empossa nova diretoria no AM

Ajeb Amazonas realiza solenidade de posse de novas associadas no Palácio Rio Negro

Edição: GC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱