Percussionista amazonense apresenta o show “Na Batida do Remo” neste domingo (22), com convidados especiais e repertório autoral

O Teatro Amazonas será palco, neste domingo (22), às 19h, do espetáculo “Na Batida do Remo”, que celebra os 40 anos de carreira do percussionista amazonense João Paulo Ribeiro.

A apresentação conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Trajetória e homenagens

Conhecido por sua habilidade na criação de instrumentos de percussão artesanais e por integrar grupos como Raízes Caboclas, Imbaúba e Gaponga, João Paulo também brilhou nos palcos nacionais ao lado de Maria Gadú, Guilherme Arantes e Nilson Chaves.

O espetáculo é uma homenagem à ancestralidade, à experimentação sonora e à identidade amazônica por meio da percussão – linguagem universal que atravessa culturas.

Banda e convidados especiais

O show conta com músicos da cena local:

Claudio Abrantes (sax)

(sax) Edicélio Vulcão (teclado)

(teclado) Yuri Santos Lima (bateria)

(bateria) Sérvio Túlio (contrabaixo)

(contrabaixo) Kenison Ribeiro (percussão)

(percussão) Neil Armonstrong Jr. (violão e guitarra)

Entre os convidados especiais estão:

Grupo Gaponga

Lucilene Castro

Márcia Siqueira

Ketlen Nascimento

Zeca Torres

Raphael Mendonza

Nilson Chaves

Ingressos disponíveis

Os ingressos para o espetáculo “Na Batida do Remo” já estão à venda no site Shopping Ingressos. A apresentação será única, no Teatro Amazonas, em Manaus.

