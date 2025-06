Jovem autista tem 17 dentes extraídos sem consentimento no Pará

Pará – Uma jovem de 19 anos, diagnosticada com autismo severo (nível 3), teve 17 dentes extraídos sem consentimento familiar durante atendimento no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), unidade do Governo do Estado do Pará. O caso causou revolta entre os familiares, que haviam levado a paciente para uma simples limpeza e restauração dentária.

Segundo a mãe da jovem, em nenhum momento foi comunicada sobre a possibilidade de extrações, e o procedimento foi realizado sem qualquer autorização. A paciente é acompanhada há cinco anos no CIIR pelo dentista Diego Gomes, que foi afastado de suas funções após o episódio.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, a jovem foi sedada de forma irregular e contida fisicamente com uma máscara. A família foi retirada da sala e só soube das extrações após o fim do procedimento, que durou cerca de quatro horas.

A equipe do CIIR inicialmente justificou um problema técnico com o equipamento de oxigênio e entregou uma guia para a realização de uma radiografia panorâmica. No entanto, mesmo sem o exame, a equipe decidiu prosseguir com o atendimento na data marcada.

Após a denúncia, uma viatura foi acionada e a família orientada a formalizar o caso na delegacia. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) informou, por meio de nota, que instaurou um processo administrativo para apurar o ocorrido e que está prestando apoio à jovem e aos familiares.

(*) Com informações da CBN

