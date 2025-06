PF prende mulher com 7,8 kg de cocaína ao desembarcar no Aeroporto de Manaus

Ela desembarcava de um voo doméstico vindo de Tefé (AM) com uma mala contendo 7,8 kg de cocaína.

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (18), uma mulher por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Ela desembarcava de um voo doméstico vindo de Tefé (AM) com uma mala contendo 7,8 kg de cocaína.

Agentes federais identificaram a droga durante uma inspeção de rotina nas bagagens despachadas. Ao analisar as imagens do raio-x, perceberam que a mala apresentava sinais típicos de tabletes com substância orgânica. Com base nisso, localizaram a passageira no momento em que ela retirava a bagagem da esteira.

A equipe prendeu a mulher em flagrante e a conduziu à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas. Ela permanece à disposição da Justiça.

