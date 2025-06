Vídeo mostra resgate do corpo de adolescente que morreu afogado na Manaus Moderna

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem sofreu uma descarga elétrica ao mergulhar no rio

Manaus (AM) – Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o corpo de um adolescente de 13 anos, identificado como Saymon Henrique P., foi resgatado após morrer afogado na tarde desta quarta-feira (18), no Porto da Manaus Moderna, no Centro de Manaus, Zona Sul da capital.

O incidente ocorreu nas proximidades de uma balsa pesqueira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o jovem sofreu uma descarga elétrica ao mergulhar no rio e não conseguiu retornar à superfície.

Saymon nadava com um grupo de amigos no momento da tragédia. Segundo testemunhas, após um dos mergulhos no rio Negro, ele não reapareceu, o que gerou pânico entre os colegas, que começaram a gritar desesperadamente por seu nome.

O desespero do grupo chamou a atenção de populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das 14h. Ao chegarem ao local, os militares constataram risco de eletricidade na área da balsa e solicitaram o desligamento da energia antes de iniciar o resgate.

Pouco tempo depois, a equipe de mergulhadores localizou o corpo do adolescente submerso. A vítima já estava sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção.

Veja:

Leia mais:

