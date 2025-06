VÍDEO: Homem que arrastou corpo do pai em Manaus confessa que matou idoso

Vídeo mostra confissão do homem que usou corpo do pai para ameaçar ex-namorada e diz: “Se eu matei meu pai, imagina os outros”.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra Rômulo Alves da Costa, de 42 anos, confessando ter matado o próprio pai, José Pequenino da Costa, de 77 anos, enquanto ameaça a ex-namorada. Nas imagens, o homem diz a frase chocante: “Se eu matei meu pai, imagina os outros”.

Rômulo foi preso preventivamente pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, da Polícia Civil do Amazonas, por ameaçar e injuriar a jovem de 22 anos. A prisão ocorreu na quarta-feira (18), após ele ter ido até a casa da vítima, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, e proferido ameaças de morte.

A confissão do suspeito, registrada em vídeo, ocorreu há uma semana, na sexta-feira (13). Nas imagens, ele aparece fora da casa da ex-companheira, proferindo ameaças.

Corpo do pai em cadeira de rodas

No dia 7 de junho, Rômulo foi flagrado empurrando o corpo do pai em uma cadeira de rodas pelas ruas do Centro de Manaus. Segundo a polícia, ele usava o corpo do idoso para pedir dinheiro na Avenida Eduardo Ribeiro. A cena chamou a atenção de comerciantes e pedestres, que acionaram as autoridades.

A Polícia Civil investiga a morte do idoso, enquanto Rômulo responde pela prisão preventiva relacionada às ameaças contra sua ex-namorada. O vídeo com a confissão reforça a gravidade do caso e segue sob análise das autoridades.

