Municípios do AM afetados pela cheia recebem mais 230 toneladas de alimentos

Governo do Amazonas envia cestas básicas e caixas d’água para o Alto Solimões e Juruá.

O Governo do Amazonas enviou, nesta quarta-feira (18), 230 toneladas de alimentos e 1.100 caixas d’água para famílias de oito municípios atingidos pela cheia dos rios. A ação integra a Operação Cheia 2025 e beneficia cidades das calhas do Alto Solimões e Juruá.

Serão atendidos os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Carauari e Juruá, com 11.500 cestas básicas distribuídas. A previsão é que os carregamentos cheguem ao destino até o final de junho.

“Hoje, estamos enviando mais uma ajuda humanitária para os municípios em Situação de Emergência, resultado de planejamento e ação antecipada do nosso comitê de enfrentamento climático”, afirmou o governador Wilson Lima, durante o embarque dos donativos no Porto do São Raimundo.

Mais de 580 toneladas já distribuídas

Com essa nova remessa, a Operação Cheia 2025 atinge a marca de 580 toneladas de alimentos entregues. Apenas nos dias 14 e 16 de junho, outras 3 mil cestas básicas e 550 caixas d’água foram enviadas para Itamarati, Ipixuna e Guajará.

Mobilização e apoio local

Participaram da ação os prefeitos Denis Paiva (Atalaia do Norte), Ailton Siqueira (Carauari), Ceceu (Santo Antônio do Içá), Nazareno Martins (São Paulo de Olivença) e representantes de Amaturá, além de autoridades estaduais como o deputado Cabo Maciel, o secretário da Defesa Civil, Francisco Máximo, e o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Souza.

Cheia já afeta mais de 425 mil pessoas

A cheia dos rios em 2025 já impactou mais de 106 mil famílias, totalizando cerca de 425 mil pessoas no estado. Trinta e nove municípios estão em Situação de Emergência. Outros 19 estão em Alerta.

A Operação Cheia também inclui suporte em saúde, educação e assistência social. Em Anamã, um Hospital Balsa segue atendendo a população, enquanto o Hospital do Barco já realizou cerca de 8 mil atendimentos. O programa Aula em Casa atende 444 alunos afetados pela enchente em Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini. Kits de medicamentos foram enviados a oito municípios prioritários.

Leia mais:

