Jovem denuncia agressão após recusar relações com homem em Manaus

A jovem Alana Alves da Silva, de 20 anos, denunciou a agressão que sofreu em Manaus, na última quinta-feira (19), nas redes sociais. Ela teria sido espancada por um homem que conheceu em uma festa, popularmente conhecida como “adega”

Nas imagens, Alana aparece com o rosto machucado e com diversos hematomas pelo corpo. No relato, a jovem refere-se ao agressor pelas iniciais “L.H”.

Segundo a jovem, ela se encontrou com o homem na festa, na zona Norte da cidade. Em seguida, por volta das 6h, quando a amiga foi embora, Alana sentiu medo de ficar sozinha. Então, aceitou o convite de ir para a casa do suspeito.

Assim que chegaram na casa dele, a vítima afirmou que não quis ficar com o homem. Em seguida, segundo Alana, o suspeito desferiu diversos chutes e socos nela.

A defesa de Alana trata o caso como tentativa de feminicídio. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

