Homem segue GPS e carro cai em rip-rap em Manaus

Um idoso de 62 anos sofreu um acidente, na noite de sexta-feira (20), após o carro que dirigia cair em um rip-rap no bairro São José, Zona Leste de Manaus. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com testemunhas, o motorista seguia as orientações do GPS quando, em determinado momento, não percebeu a aproximação do canal de drenagem e acabou caindo no rip-rap.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O idoso foi levado ao Hospital Platão Araújo.

O acidente causou lentidão no trânsito da região até que o veículo fosse removido.

