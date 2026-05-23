Previsão

Inmet prevê temporais no Sudeste e chuva intensa no Norte e Nordeste durante o fim de semana e início da próxima semana

O fim de semana deve ser marcado por chuva intensa em grande parte do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sábado (23) e domingo (24) terão temporais nas regiões Sul e Sudeste, além de pancadas fortes em estados do Norte e Nordeste.

Para sábado, o Inmet prevê a intensificação das pancadas de chuva com trovoadas no Sul e no Sudeste. Os maiores acumulados devem atingir o estado de São Paulo e o litoral de Santa Catarina, onde a chuva pode ocorrer de forma persistente.

Além disso, também há previsão de chuva forte no Nordeste e no Norte do país, com volumes mais expressivos no sul da Bahia.

No domingo, a chuva deve atingir todo o litoral paulista e a região de Itapetininga, em São Paulo. Também há previsão de pancadas no norte do Maranhão e no leste da Bahia. Já o sul de Minas Gerais deve registrar chuvas isoladas.

No Centro-Oeste, a instabilidade deve se concentrar no extremo sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, o Norte do país seguirá com tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas em quase todos os estados. Acre, Rondônia e Tocantins devem ficar fora da área de maior instabilidade.

Enquanto isso, Paraná e Santa Catarina continuarão com tempo chuvoso. Já o Rio Grande do Sul deve manter o tempo estável.

Ciclone deve provocar temporais na segunda-feira

Para segunda-feira (25), o Inmet prevê temporais em toda a Região Sul devido à formação de um ciclone.

No Sudeste, a previsão indica pancadas de chuva no sul e no oeste paulista, além de chuvas isoladas no Vale do Paraíba, no leste de Minas Gerais e nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A chuva também deve atingir o centro-sul de Mato Grosso do Sul e o noroeste de Mato Grosso.

No Nordeste, o litoral deve registrar chuvas fracas e isoladas, com maior intensidade no Maranhão e no Recôncavo Baiano.

Já no Norte, as chuvas devem avançar por todo o Amazonas e continuar em estados como Pará, Roraima e Amapá.

(*) Com informações da Agência Brasil

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