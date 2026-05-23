Capacitação

Roberto Cidade inaugura nova escola do Cetam em Manacapuru com cursos profissionalizantes e capacidade para 456 alunos

O governador Roberto Cidade inaugurou, nesta sexta-feira (22/05), a Escola de Educação Profissional e Tecnológica Syria Flores da Silva, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. A entrega marca a implantação da oitava unidade própria do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) no interior do estado. Além disso, reforça os investimentos do Governo do Amazonas na expansão da educação profissional e tecnológica como ferramenta de inclusão, geração de emprego e desenvolvimento regional.

Durante a inauguração, Roberto Cidade destacou que investir em educação profissional amplia oportunidades e facilita a inserção dos amazonenses no mercado de trabalho.

“Os amazonenses precisam ter oportunidades. E, quando têm uma oportunidade, podem chegar longe. Enquanto eu estiver na condição de governador, vou me dedicar ao máximo para cuidar das nossas famílias e das pessoas que precisam dessas oportunidades. O Cetam é uma marca deste governo, que investe nos nossos homens e mulheres. Temos muitos desafios, mas sei que, a cada dia, vamos dar um passo à frente e fazer muitas entregas para a população”, afirmou Roberto Cidade.

Nova unidade amplia educação profissional no interior

Com a nova unidade, o Cetam passa a contar com escolas próprias em Parintins, Silves, Tabatinga, Tefé, Benjamin Constant, Itacoatiara, Maués e Manacapuru. Além disso, a instituição mantém atuação nos 61 municípios do interior por meio de parcerias com prefeituras, com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) e com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Na capital, a autarquia possui seis escolas em funcionamento: Instituto Benjamin Constant (IBC), Padre Estelio Dalison, Galileia, Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra, Aníbal Beça e Bernardo Ramos de Gastronomia.

Participaram da inauguração a primeira-dama Thaisa Cidade; o vice-prefeito de Manacapuru, Franz Melendez; os deputados estaduais Felipe Souza e Cristiano D’angelo; o diretor-presidente do Cetam, Sidilande Picanço Ferreira; e a secretária do Fundo de Promoção Social, Adriana Pimentel.

Escola segue novo padrão tecnológico do Cetam

Projetada para atender às demandas atuais da formação profissional, a Escola de Educação Profissional e Tecnológica Syria Flores da Silva segue o novo padrão tecnológico adotado pelo Cetam. A estrutura prioriza acessibilidade, segurança e conforto para estudantes e servidores.

A unidade possui dois pavimentos e espaços voltados à formação prática em diferentes áreas. No térreo, funcionam recepção, secretaria, sala de aula, biblioteca e laboratórios de Embelezamento, Corte e Costura, Informática e Multiuso. O espaço também conta com banheiro adaptado para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Já no piso superior, a escola possui três salas de aula, laboratório de informática, diretoria, área técnica e banheiros.

Cursos atendem diferentes áreas profissionais

Localizada na rua Manoel Gonçalves, nº 363, no bairro Terra Preta, a escola iniciou as atividades em março deste ano. A unidade tem capacidade para atender 456 estudantes nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Atualmente, o Cetam oferece cursos nas áreas de informática, administração, recepção, eletricidade, beleza, costura, segurança do trabalho e manutenção de computadores.

Rosalina Andrade aprende informática aos 76 anos

A aposentada Rosalina Andrade, de 76 anos, teve contato pela primeira vez com um computador por meio do curso de Informática Básica da nova unidade do Cetam. Segundo ela, as aulas também têm contribuído para melhorar sua rotina.

“Eu estou sofrendo de um problema de ansiedade, mas desde que eu comecei a aula não senti nada, uma benção, passo a tarde bem. Estou amando”, disse Rosalina, que também agradeceu o incentivo recebido dos professores.

Governo amplia vagas em qualificação profissional

Desde 2019, o Cetam ampliou a presença em todo o Amazonas. Além da inauguração de novas escolas no interior, a instituição expandiu a oferta de cursos por meio de parcerias estratégicas e modalidades de ensino em todos os municípios amazonenses.

Nesse período, o Cetam disponibilizou mais de 1,2 milhão de vagas em cursos de qualificação profissional. Para 2026, a previsão é ultrapassar 200 mil vagas gratuitas em cerca de 500 cursos, incluindo formações voltadas às novas tecnologias e à inovação, como Introdução à Inteligência Artificial.

Recursos fortalecem projetos sociais em Manacapuru

Durante a visita ao município, Roberto Cidade e a primeira-dama Thaisa Cidade entregaram R$ 399 mil para três instituições de Manacapuru, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Os recursos serão utilizados na compra de equipamentos e materiais, implantação de energia solar, contratação de profissionais e fortalecimento de projetos sociais voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Receberam os investimentos o Instituto de Valorização da Vida (Casa Esperança IVV), o Espaço Acolher Casa de Sara e a Associação Clube de Mães Dona Felicidade. A entidade desenvolve ações de capacitação e geração de renda para mulheres por meio de oficinas de corte e costura e artesanato.

(*) Com informações da assessoria

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