Fiscalização

Fiscalização flagrou problemas em veículos de carga durante operação nas ruas e rodovias da capital.

Publicado em 22 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – O (Detran-AM) registrou 416 irregularidades durante uma operação de fiscalização em veículos de transporte de carga realizada entre os dias 5 e 20 de maio, em Manaus.

As ações fizeram parte da Operação Segurança Presente e ocorreram em todas as zonas da capital, além das rodovias AM-010 e AM-070.

Operação fiscalizou veículos pesados

Durante a fiscalização, equipes abordaram caminhões, reboques, semirreboques e caminhões-tratores nos principais corredores viários utilizados por veículos pesados.

Segundo o Detran-AM, o objetivo da operação foi reforçar a segurança no trânsito e garantir o cumprimento da legislação.

Principais irregularidades encontradas

Entre as infrações registradas durante a operação estão:

Equipamentos obrigatórios em desacordo com as normas do Contran (53 casos)

Equipamentos obrigatórios ineficientes ou inoperantes (38)

Veículos em mau estado de conservação (34)

Caminhões fora da faixa da direita (34)

Problemas no sistema de iluminação e sinalização (30)

Veículos sem equipamentos obrigatórios (29)

Licenciamento irregular (22)

Placas sem legibilidade (21)

Também foram identificados veículos sem uma das placas de identificação e alterações irregulares no sistema de iluminação.

Detran reforça importância da fiscalização

Segundo o coordenador-geral de Fiscalização do Detran-AM,, as ações buscam reduzir acidentes graves envolvendo veículos pesados.

“Essas fiscalizações ocorrem de maneira contínua, visando inibir que veículos pesados se envolvam em sinistros fatais ou com vítimas lesionadas em estado grave”, destacou.

O órgão ressaltou ainda que a responsabilidade pela segurança no trânsito deve ser compartilhada entre poder público, empresas transportadoras e condutores.

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