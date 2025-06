Troféu ‘Sincretismo Cultural’ homenageia campeão de Parintins

O título de campeão do 58º Festival de Parintins 2025 receberá uma homenagem especial: o Troféu Sincretismo Cultural. O nome do boi vencedor será gravado na peça, destacando a disputa entre Caprichoso e Garantido.

A novidade foi apresentada no sábado (21), durante o sorteio da ordem das apresentações. O troféu é obra do artista parintinense Lucijones Cursino, do CriArt’s Atelier, e foi feito com materiais sustentáveis.

Design que une tradição e sustentabilidade

O design faz referência ao Bumbódromo de Parintins e aos bois Caprichoso e Garantido. Placas registram os anos dos títulos desde 1966.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou a importância da peça:

“Ele traz história de vitória dos bois e, sobretudo, confeccionado com material sustentável que reforça nosso compromisso com nossa floresta.”

Criatividade e história artística

Lucijones revelou a evolução do design. A ideia inicial era apenas a cabeça do boi:

“A primeira ideia… foi justamente a cabeça do boi, sem a parte do Bumbódromo. Resolvemos incluí-lo porque é ali que acontece a grande disputa…”

A inclusão do Bumbódromo celebra o palco principal do festival e a união cultural entre crenças, raças e ideologias.

“O que eu quis transmitir com esse troféu foi essa união de culturas… Chamamos de Sincretismo Cultural justamente por representar a fusão de crenças…” disse o artista.

O colaborador Silvio Pinto Júnior sugeriu adicionar placas com os anos de vitória dos bois:

“A ideia partiu justamente por conta da quantidade de títulos que os bois sempre falam. Então, achei que seria uma curiosidade interessante todos saberem, e nada melhor que criar um troféu que pudesse exaltar os bois, por isso, a cabeça do boi na direção da arquibancada de cada galera, no bumbódromo. Foi criado as placas dos anos que cada um foi campeão, assim como quando teve empate e as lives” explicou Silvio.

Sustentabilidade e valorização cultural

O troféu foi confeccionado com materiais recicláveis, como PVC. Lucijones ressaltou a relevância dessa criação:

“É muito importante para o artista parintinense ter a oportunidade de mostrar seu trabalho.”

Exposição do troféu

O troféu Sincretismo Cultural ficará exposto a partir de segunda-feira (23), na Estação da Cultura, na Praça da Catedral, abrindo as atividades do festival.

